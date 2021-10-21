На Колтушском шоссе изменится схема движения

На Колтушском шоссе изменится схема движения
Расширение дороги ведётся по заказу «Ленавтодора». Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

На Колтушском шоссе до весны 2022 года меняется схема проезда транспорта.

В ночь со среды на четверг закрыта часть полосы в сторону Колтушей от Голландской улицы до заправочной станции «Лукойл». На закрытой половине трассы строители продолжают переустройство инженерных сетей. В начале следующей недели планируются работы от КАДа до Новой улицы в Янино. Там начнут делать временную дорогу.

Расширение дороги ведётся по заказу «Ленавтодора», контрактный срок завершения работ — конец лета 2024 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Ленобласти выкупят почти 70 частных земельных участков для проведения реконструкции дороги от КАДа до Колтушей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

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