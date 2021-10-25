Умер актер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья»

Так как болезнь обнаружили очень поздно, рак начал распространяться на другие части тела. Фото: скрин сериала "Друзья".

Так как болезнь обнаружили очень поздно, рак начал распространяться на другие части тела. Фото: скрин сериала "Друзья".

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший влюбленного в Рейчел официанта кафе Гантера в сериале «Друзья» скончался.

Мужчина умер на 60-ом году жизни, сообщает TMZ. Актер умер утром в воскресенье в своем доме в Лос-Анжелесе. Известно, что он боролся с раком простаты четвертой стадии.

О том, что у актера онкология четвертой стадии, он рассказал летом. Впервые о том, что у него рак, Тайлер узнал четыре года назад. Болезнь обнаружили очень поздно. Это привело к параличу конечностей. Из-за рака актер не появился в спецвыпуске сериала «Друзья».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончался гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Мужчине было 49 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ковида. Гурецкий умел поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был настоящим профессионалом своего дела и достойным человеком.