Глава OMV Штерн: до конца года вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом

Глава OMV Штерн: до конца года вторую нитку &#171;Северного потока — 2&#187; заполнят газом
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом до конца года, рассказал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн.

«Проектная компания (Nord Stream 2 AG — ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом»,- приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Альфред Штерн газопровод северный поток - 2


 

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