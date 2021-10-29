Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
Также это парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, сборщик обуви, вышивальщица,  водитель городского электротранспорта и так далее. Фото: pixabay

В Минпросвещения России хотят прекратить прием в колледжи по 43 специальностям с нового года. Уже готов и опубликован соответствующий проект приказа.

В общем, прием могут остановить на такие профессии как: контролер банка, рекламный агент, судовой повар, младшая медицинская сестра, судовой бортпроводник. Об этом сообщает ТАСС.

Также это парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, сборщик обуви, вышивальщица, водитель городского электротранспорта и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 21 октября, в полицию доставили двоих студентов, подозреваемых в стрельбе в Охотничьем переулке, возле Петровского колледжа. Сообщение о стрельбе в районе дома №9 по Охотничьему переулку поступило правоохранителям около 10:30. Очевидцы заметили, что неизвестный единожды выстрелил в воздух, после чего скрылся в здании колледжа.

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Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
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