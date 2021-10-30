На Загородном проспекте сносит кровлю

На Загородном проспекте сносит кровлю
Люди знают об этой проблеме не первый день, поэтому стараются не парковать машины под этим домом. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербуржцы заметили, что на Загородном проспекте, 26 сносит кровлю.

Отмечается, что ветер качает кровельный лист. Он бьет по рассыпающейся кирпичной кладке и куски летят вниз. Люди знают об этой проблеме не первый день, поэтому стараются не парковать машины под этим домом. Неместных автомобилистов предупреждают в ресторане. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях под постом о кровле пишут о том, что лучше бы власти тратили деньги на ремонт и реставрацию исторических зданий, а не на украшение города в Новому году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице бушует сильный ветер. От непогоды с крыши дома в Василеостровском районе слетел лист железа. Инцидент произошел в воскресенье на 8 линии В.О., 19. Упавший лист железа повис на проводах. Обошлось без пострадавших.

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