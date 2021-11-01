На проспекте Ветеранов заработал новый светофор

На проспекте Ветеранов заработал новый светофор
На проспекте Ветеранов заработал новый светофор. Фото: пресс-служба Комитата по транспорту

В Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов около дома 16 заработал новый светофорный объект. Выбранное для его установки место является местом концентрации частых ДТП.

Еще один светофор заработал на улице Петербурга. На месте нерегулируемого пешеходного перехода теперь установлен объект, обеспечивающий безопасность пешеходам и водителям. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

У дома 16 на проспекте Ветеранов часто случались ДТП, в связи с этим было принято решение установить новый светофор. В ближайшее время этот светфорный пост начнёт работать в режиме адаптивного регулирования, изменяя длительность разрешающего сигнала в зависимости от потока транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц теперь также заработал светофор.

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