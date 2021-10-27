На перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц появился светофор

В Кировском районе на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц теперь работает светофор. Сегодня состоялось подключение нового светофорного объекта в связи с проблемностью перекрестка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Выбранное для нового светофора место, действительно, сложной конфигурации: здесь пересекаются трамвайные, автомобильные и пешеходные потоки, из-за чего он являлся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Теперь с помощью нового светофора специалисты надеются сократить количество ДТП на этом участке дороги, а также обеспечить безопасность для пешеходов и водителей.

На перекрестке также будет введен адаптивный алгоритм регулирования движения, чтобы не задерживать транспорт. Светофоры подстраиваются под структуру транспортных потоков и в зависимости от интенсивности движения по направлениям изменяется длительность горения сигнала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга также заработал новый новый светофор. Он расположен на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы.