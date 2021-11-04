Путин из Севастополя поздравил россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

С поздравительной речью он выступил в Севастополе, куда приехал с рабочим визитом сегодня, 4 ноября. Путин отметил, что День народного единства посвящен главным ценностям каждого россиянина.

По его словам, наша страна вновь обрела историческое единство. Эта живая, неразрывная связь особенно остро чувствуется в Севастополе, в Крыму. И добавил, что территории Крыма и Севастополя останутся с Россией навсегда, так как это был выбор народа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге День народного единства пройдет в онлайн-формате. В 18 часов началась трансляция концерта «#мывместе», в ходе которого можно будет посмотреть на творческие коллективы Северо-Запада и звезд российской эстрады.