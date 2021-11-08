Медведи атаковали деревню в Ленобласти

Медведи пришли в деревню Конново Усть-Лужской волости Ленобласти. Местные жители пожаловались губернатору Александру Дрозденко, что хищники держат в страхе всю деревню.

Со слов местных жителей, медведей заметили в Конново 28 октября. С этого времени животные уничтожили несколько гаражей, заборов и сараев. Также от лап хищников пострадали небольшие пасеки. Что-то ремонтировать приходится каждый день.

Одна из жительниц Конново рассказала, что мужчины организовали дежурство и пытаются отгонять медведей от жилых домов, но животные не боятся яркого света, шума, лая собак и людей. Они бродят возле домов как в 18 часов, так и 8 утра.

«Мы боимся выходить не только за пределы участков, но и внутри дворовой территории с наступлением сумерек», — рассказала женщина телеканалу «78».

Она добавила, что жители начали бить тревогу в первый же день, однако в инстанциях говорят лишь об уголовной ответственности за причинение вреда животным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя.