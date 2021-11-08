Пенсионный фонд России разместил 975 млн пенсионных накоплений в депозиты по ставке 8,05%

Пенсионный фонд России разместил 975 млн пенсионных накоплений в депозиты по ставке 8,05%
Пенсионный фонд России разместил 975 млн пенсионных накоплений в депозиты по ставке 8,05%. Фото: flickr.com

На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты, в результате чего было размещено 975 млн пенсионных накоплений по ставке 8,05%.

В результате аукциона на Московской бирже была удовлетворена заявка на всю сумму, выставленную к торгам, то есть — 975 млн. Средства пенсионных накоплений размещены сроком на 34 дня. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря», — отмечается в сообщении.

До момента передачи средств добровольных и обязательных страховых взносов на накопительную пенсию в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, они подлежат инвестированию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выплата пенсии россиянам может быть приостановлена по четырем причинам, одна из которых — окончание срока действия вида на жительство.

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