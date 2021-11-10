Законодательное собрание одобрило корректировку бюджета Петербурга на 2021-2023 годы

Сегодня, 10 ноября, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили проект корректировки бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Депутаты рассмотрели проект корректировки бюджета на 2021 год, в результате документ поддержали 47 парламентариев. Об это сообщают в пресс-службе Законодательного собрания.

В проекте представлены основные параметры городского бюджета на 2021 год. Так, доходная часть выросла до 803,9 млрд рублей, расходная часть возросла до 806,9 млрд, дефицит достиг 3,8 млрд.

Еще 7,1 млрд рублей пойдут на закупку горнопроходческого оборудования для строительства метрополитена. Также на 7 млрд вырос резервный фонд правительства.

Депутаты также одобрили техническое перераспределение 28,3 млн рублей, выделенных комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Средства в размере 3 млрд рублей выделено на лечение заболевших коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также был одобрен проект бюджета Территориального фонда медицинского страхования Петербурга на 2021 год и на плановые периоды ближайших двух лет.