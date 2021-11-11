Еще пять заводов может открыться в Петербурге до конца года

Еще пять заводов может открыться в Петербурге до конца года. Фото: pixabay.com

Еще пять заводов может открыться в Петербурге до конца года. Фото: pixabay.com

До конца уходящего 2021 года в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию пять промышленных предприятий.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе Петербургского международного инновационного форума, который прошел в среду, 10 числа, сообщил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять промышленных предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас уже четыре завода введены, и пять ещё будут введены», — отметил Соловейчик.

Два предприятия разместятся на севере города в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Будет запущена вторая очередь завода по изготовлению противоопухолевых и антиретровирусных препаратов АО «Фармасинтез-Норд». Она относящегося к крупному фармацевтическому производителю ГК «Фармасинтез». Стоимость инвестиций в этот проект оценивается в 4 млрд рублей.

Еще по 3,5 млрд рублей планируется внести в АО «Электронная компания «Элкус», ООО «Петро» и АО «Техноком Авиа», остальные 200 млн рублей приходится на АО «Активный компонент».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство Санкт-Петербурга согласовало реализацию аукциона на право аренды трех земельных участков в Пушкинском районе города под фармацевтические предприятия.