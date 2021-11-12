В Бокситогорске поймали убийц задушенной шнуром от пылесоса женщины

В Бокситогорске поймали убийц задушенной шнуром от пылесоса женщины
Подозреваемых задержали спустя несколько месяцев после преступления. Фото: СК РФ

В преступлении подозреваются двое – мужчина и женщина.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после жестокого убийства местной женщины. Как стало известно Gazeta.SPb, подозреваемые задержаны – ими оказались мужчина 1999 года рождения и женщина 1990 года рождения.

Инцидент произошел в Бокситогорске летом 2021 года. По предварительным данным, вступившая в сговор парочка планировала похитить у женщины деньги. Они дождались, пока потерпевшая будет открывать ключом квартиры, после чего затолкали ее вовнутрь и потребовали крупную сумму. Получив отказ, сообщники начали пытать женщину.

Известно, что потерпевшей нанесли несколько ударов кастрюлей по голове и ножом по горлу. После женщину задушили шнуром от пылесоса. Как только жертва скончалась, подозреваемые замыли следы крови и избавились от улик.

В источниках добавляют, что женщина уже была осуждена по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Также в 2011 году ее подозревали во вступлении в половые отношения с парнем, не достигшем возраста согласия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал.

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