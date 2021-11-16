В сортировочном центре «Почты России» во Внуково произошла авария

Задержки составят около суток и коснутся лишь части клиентов, ожидающих посылки в Москве и Подмосковье. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Задержки составят около суток и коснутся лишь части клиентов, ожидающих посылки в Москве и Подмосковье. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Авария в сортировочном центре «Почты России» во Внуково может спровоцировать задержки отправлений.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Почты России». Авария с кабелем электропитания сортировочного центра произошла во вторник, 16 ноября. Сейчас его восстанавливают, включены резервные генераторы. Полностью восстановить электроэнергию обещают в течение среды.

Как отмечают в компании, сортировочный центр работает на полной мощности. На резервном питании быстро справиться с обработкой посылок не получится. Задержки составят около суток и коснутся лишь части клиентов, ожидающих посылки в Москве и Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрушении стены в ТЦ в Москве пострадали двое рабочих.