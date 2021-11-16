При обрушении стены в ТЦ в Москве пострадали двое рабочих

Двум рабочим потребовалась медицинская помощь после частичного обрушения стены торговом центре «На Беговой» в Москве.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МЧС. Инцидент произошел в 18:40 в ТЦ, расположенном на Хорошевском шоссе. Во время ремонта произошло частичное обрушение стены и строительных лесов, на которых находились рабочие. Двоих пострадавших извлекли из-под обломков и передали медикам.

Как сообщается в телеграм-канале «Прокуратура Москвы», ремонтные работы проводились в подвале торгового центра. Предварительно, 30-летний рабочий повредил позвоночник, а 39-летний получил травму голову. Оба госпитализированы.

Прокуратура проводит проверку.

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