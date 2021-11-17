В Кремле оценили ситуацию с «Северным потоком — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга.

По его словам, оператор газопровода Nord Stream AG готов выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы пройти сертификацию.

«Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что «проект важен для Европ».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».