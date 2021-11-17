Запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Ввод трубопровода «Северный поток 2» в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации. Об этом сообщает Reuters.

«Ожидаю, что запуск «Северного потока 2» может быть отложен до марта 2022», — сообщил агентству источник в правительстве Германии.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».