Женщину, укравшую у петербуржца 650 тыс. долларов, задержали в Мурманске

Женщину, укравшую у петербуржца 650 тыс. долларов, задержали в Мурманске
Женщина похитила 650 тыс. долларов. Фото: Pixabay

Вскоре гражданку доставят в Петербург, чтобы провести следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Мурманске, 17 ноября, утром, по Скальной улице у дома №7 была задержана 40-летняя женщина. Ее обвинили по статье «Мошенничество».

Следствие считает, что в 2010-2012 годах женщина вместе с неустановленными лицами якобы продавала драгоценные камни. Путем обмана она получила от петербуржца сначала 500 тыс. долларов США, а затем еще 141 тыс. в той же валюте.

Обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако женщина скрылась. Тогда ее объявили в федеральный розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей.

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