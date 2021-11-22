В Приморском районе при строительстве повредили газопровод

Сегодня, 22 ноября в Приморском районе при проведении строительных работ повредили газопровод.

В понедельник утром, 22 ноября, около 11:20 в Приморском районе был поврежден газопровод. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время строительства у дома №2 на Дуговой улице экскаватор водоснабжающей организации повредил трубу, внутри которой находился газ. На безопасное расстояние из двух жилых домов эвакуировали четырех человек.

В настоящий момент служба «04» работает по перекрытию газовой трубы. Сейчас уже перекрыты два из трёх вентелей.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что производителя несогласованных работ по прокладке электрокабеля на проспекте Героев могут привлечь к административной ответственности. 11 ноября у «Ленэнерго» изъяли оборудование за несогласованное проведение работ по прокладке электрокабеля.