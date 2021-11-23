В Госжилинспекции рассказали, почему петербуржцы платят за несуществующий телевизор

В Госжилинспекции рассказали, почему петербуржцы платят за несуществующий телевизор
В Госжилинспекции рассказали, почему петербуржцы платят за несуществующий телевизор. Фото: Pixabay

Жители многоквартирных домов без телевизора за последний месяц часто подавали жалобы на пункт «за телевещание» в квитанции оплаты.

Выяснилось, что в платежном документе помимо платы за содержание дома, взносов на капремонт и платы за коммунальные услуги, отдельной строкой могут быть внесены платежи за дополнительные услуги, например, телевещание. Как появляется такой показатель объяснили в Государственной жилищной инспекций.

«В случае, если оборудование системы коллективного приёма телевидения является общим имуществом, все собственники помещений в многоквартирном доме несут расходы именно на её содержание, а не за услуги телевещания. Плата взимается независимо от того, пользуются ли собственники помещений телевизором или нет», — отметили в пресс-службе Госжилинспекции.

В случае, когда система не включена в состав общего имущества в МКД, оплата за телевещание осуществляется в соответствии с договором, который был заключен с оператором связи. В таком случае человек может отказаться от услуг и не заключать, либо расторгнуть соглашение, обратившись к оператору связи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за неоплату счетов за используемую электроэнергию в России могут увеличить штрафы до 400 тысяч рублей.

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