Специалисты вылавливают из водоемов Петербурга замерзших уток

Специалисты вылавливают из водоемов Петербурга замерзших уток
Специалисты вылавливают из водоемов Петербурга замерзших уток. Фото: группа Вконтакте/"КОШКИСПАС. Спасение животных"

В Северной столице пришли холода, водоемы затянуло тонкой пленкой льда, и специалисты незамедлительно приходят на помощь диким уткам, которые остались на зимовку в городе и застряли в холодном плену.

Волонтеры отряда «Кошкиспас» выловили за два дня семь уток, а также давали советы гражданам, которые помогли птицам самостоятельно.

«Звонки о травмированных утиных, оставшихся на льду и в полыньях, посыпались на координатора один за другим, а так как гидрокостюмы были починены к сезону и приведены в боевую готовность, то сезон врасплох не застал», — отмечают организаторы команды «Кошкиспас» в группе в Вконтакте.

По заявлению спасателей, поступили заявки на есть диких и одну домашнюю утку. Из водоемов Шуваловского парка, Металлостроя достали трех крякв, домашнюю утку с Петергофа и травмированную чернеть с Крестовского острова, заявка о которой поступила почти месяц, но поймать ее смогли только с установлением льда на водоеме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что располневшая белка забралась в кормушку для птиц, после чего оказалось, что выбраться сама она уже не может. Спасателям пришлось применить инструменты, чтобы перерезать металлические прутья и освободить животное.

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