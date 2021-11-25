У задержанного за хулиганство в Колпино нашли килограмм мефедрона

У задержанного за хулиганство в Колпино нашли килограмм мефедрона
Мужчину заключили под стражу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полиция возбудила уголовное дело против задержанного за хулиганство, у которого при себе был килограмм мефедрона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 12 ноября наряд ППС задержал в Колпино за мелкое хулиганство 25-летнего мужчину из Ленобласти. При досмотре у него нашли 17 пакетов с наркотическим веществом. Находку отправили на экспертизу.

Накануне пришли результаты. Выяснилось, что изъятое вещество является мефедроном. Вес найденного наркотика превысил один килограмм.

На основании экспертизы на задержанного мужчину возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан пьяный курьер с килограммом наркотиков в рюкзаке.

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