У пассажира Витебского вокзала насчитали 120 тыс. долгов

У одного пассажира нашлась задолженность. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу

У одного пассажира нашлась задолженность. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу

На территории вокзала проверили задолженности у 50 человек.

На Витебском вокзале в ходе проверки документов у пассажира насчитали задолженностей на 120 тысяч рублей. Известно, что в мероприятии приняли участие 50 человек. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что мужчина уклоняется от исполнения решения суда в пользу кредитной организации. Сотрудники ведомства объяснили должнику, чем грозит его нерасторопность.

Напоминаем, что граждане могут самостоятельно проверить наличие задолженностей при помощи электронных ресурсов ФССП России «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пользу ребенка с инвалидностью взыскали миллионную задолженность по алиментам.