Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей

Петроградский районный суд оштрафовал «Санкт-Петербургский союз художников» на 50 тысяч за незаконный демонтаж в Доме Рыбина.

В Доме Ф.М. Рыбина, который арендует союз художников, были демонтированы перегородки в одном из помещений, КГИОП разрешение на производство работ не давал. При этом здание в 2001 году было признано объектом культурного наследия. Теперь организации предстоит выплатить штраф. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В суде защитник настаивал на том, что союз художников получил здание уже со снесённым перегородками, а общественная организация не имеет средств на оплату штрафа, так как работает за счёт членских взносов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне 2021 года суд Северной столицы привлек к ответственности к ответственности «Санкт-Петербургский Союз художников» за аналогичные нарушения. Так факты нарушения требований законодательства в сфере охраны и использования объектов культурного наследия были выявлены в Доме Потемкина.