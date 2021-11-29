Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей

Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей
Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: "Google.Карты"

Петроградский районный суд оштрафовал «Санкт-Петербургский союз художников» на 50 тысяч за незаконный демонтаж в Доме Рыбина.

В Доме Ф.М. Рыбина, который арендует союз художников, были демонтированы перегородки в одном из помещений, КГИОП разрешение на производство работ не давал. При этом здание в 2001 году было признано объектом культурного наследия. Теперь организации предстоит выплатить штраф. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В суде защитник настаивал на том, что союз художников получил здание уже со снесённым перегородками, а общественная организация не имеет средств на оплату штрафа, так как работает за счёт членских взносов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне 2021 года суд Северной столицы привлек к ответственности к ответственности «Санкт-Петербургский Союз художников» за аналогичные нарушения. Так факты нарушения требований законодательства в сфере охраны и использования объектов культурного наследия были выявлены в Доме Потемкина.

Дом Рыбина ленобласть новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга союз художников


 

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Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей
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