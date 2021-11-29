Российские хирурги провели первую операцию по очувствлению протезов рук

Российские хирурги провели первую операцию по очувствлению протезов рук
Новая технология значительно улучшит качество жизни людей, пользующихся протезами. Фото: pixabay

В России прошла первая в стране операция по вживлению электродов в нервную системы для передачи реальных ощущений от протезов — давления, боли, холода и тепла.

Уникальную операцию провели специалисты из компании «Моторика»и Медицинского центра ДВФУ, сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».

Хирурги успешно вживили электроды для установления обратной сенситивной связи протезов рук с периферической нервной системой человека. Технология позволяет обеспечивать максимальное взаимодействие бионических протезов с организмом человека.

В исследовании приняли участие двое пациентов. Мужчина из города Лермонтов, который 26 лет назад потерял руку, пользовался биоэлектрическими протезами. Второй пациент прилетел на операцию из Рославля, он страдал от фантомных болей.

Такая технология, как считают ученые, позволит пациентам избавиться от хронической фантомной боли и вернуть нормальную тактильную чувствительность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском онкоцентре пациенту в сознании удалили опухоль на мозге.

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