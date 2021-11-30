В Кремле надеются, что угроз завершению сертификации «Северного потока — 2» не будет

В Кремле надеются, что никаких угроз процессу сертификации «Северного потока 2» не последует, потому что проект рассчитан на интересы всех потребителей в Европе.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у «Северного потока 2″ не было», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».