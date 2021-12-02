В Петербурге за сутки выявили 2 623 случая заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще2 623 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 805 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 475 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 371 случай заражения.