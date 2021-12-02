В Петербурге за сутки выявили 2 623 случая заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще2 623 горожанина.
Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 805 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 475 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 371 случай заражения.
Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больницах Санкт-Петербурга наблюдается прилив молодых пациентов с коронавирусом.