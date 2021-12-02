Петербуржцам рассказали, нужно ли кормить уток зимой

Утки способны сами заботиться о себе. Фото: pixabay.com

Утки способны сами заботиться о себе. Фото: pixabay.com

В зимний период некоторые птицы остаются на открытых водоемах.

Сотрудники комитета по природопользованию пояснили, нужна ли помощь уткам в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эксперты отметили, что многие птицы улетают зимовать в теплые края, а некоторые, привыкнув к городской среде, остаются в Санкт-Петербурге. У таких уток снижен миграционный инстинкт, пояснили специалисты, в том числе из-за масштабной подкормки.

Для успешной зимовки уткам необходимо лишь наличие участков открытой воды. Так что подкармливать птиц нет смысла – они способны добывать пищу самостоятельно.

Специалисты подчеркнули, что подкормка приносит больше вреда, чем пользы. Тем более что еда приводит к загрязнению водоемов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалисты рассказали, как правильно кормить петербургских птиц зимой.