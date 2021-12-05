В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество

В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество
Свет наконец вернулся в жилой дом. Фото: pixabay.com

В «Россети Ленэнерго» сообщили, что случилась перегрузка в сети жилого дома.

В дом на проспекте Кузнецова вечером 5 декабря вернулось электричество. Теперь жителям не грозит холод и голод. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Известно, что электроэнергия отсутствовала из-за перегрузки в сети жилого дома. В предприятии добавили, что управляющая компания в сложившейся ситуации по непонятной причине бездействовала и не подключала потребителей с помощью резервных источников питания.

Разбираться пришлось сотрудникам «Россети Ленэнерго», которые прибыли на место и разобрались в случившемся. На данный момент в квартирах светло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино отключили свет и воду после аварии.

новости СПб проспект кузнецова электричество


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество
Сборная России по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса
В мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона»
В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим
Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса
Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились ...
Под Тихвином остановился поезд: пассажиры в непонимании мерзнут при -20 градусах
На Богатырском дети катаются со снежной горки прямиком на проезжую часть