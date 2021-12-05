В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество

В «Россети Ленэнерго» сообщили, что случилась перегрузка в сети жилого дома.
В дом на проспекте Кузнецова вечером 5 декабря вернулось электричество. Теперь жителям не грозит холод и голод. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».
Известно, что электроэнергия отсутствовала из-за перегрузки в сети жилого дома. В предприятии добавили, что управляющая компания в сложившейся ситуации по непонятной причине бездействовала и не подключала потребителей с помощью резервных источников питания.
Разбираться пришлось сотрудникам «Россети Ленэнерго», которые прибыли на место и разобрались в случившемся. На данный момент в квартирах светло.
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