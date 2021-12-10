На петербургском рынке появится новый крупный складской девелопер

На петербургском рынке появится новый крупный складской девелопер
Складской девелопер Radius Group планирует выйти на рынок Петербурга. Фото: pixabay.com

Уже в 2022 году на рынке Петербурга возникнет крупный девелопер в сфере складской недвижимости.

Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 10 декабря.

Так, девелопер Radius Group в данный момент занимается проектированием первых проектов в Северной столице, где склады развиваются гораздо быстрее, нежели другие сегменты коммерческой недвижимости.

Предприятие хочет выйти на рынок города на Неве уже в следующем году. Компания рассматривает несколько земельных участков на севере и юге Петербурга.

Стоит отметить, что девелопер работает с 2006 года. Организация занимается складской недвижимостью в Казани, Киеве и Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками.

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