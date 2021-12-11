На Суворовском проспекте тушат пожар по повышенному рангу

На Суворовском проспекте тушат пожар по повышенному рангу
Огонь тушили в здании на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил квартиру в доме на Суворовском проспекте.

Возгорание случилось в субботу, 10 декабря, в доме №43-45. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 08:31. К месту происшествия оперативно были направлены 30 спасателей на семи единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, площадь возгорания уточняется.

В 08:57 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС

Причины появления огня и сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные час тушили подсобное помещение в доме на проспекте Космонавтов. В подсобном помещении происходило горение на площади 3 квадратных метра. Сведения о возможных пострадавших при пожаре не поступали.

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На Суворовском проспекте тушат пожар по повышенному рангу
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