Квартирный пожар в жилом доме на Суворовском проспекте локализовали

Огонь тушили в здании на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Огонь тушили в здании на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Возгорание тушили по повышенному рангу.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил 45 квадратных метров утром 11 декабря в Центральном районе Петербурга.

Информация о квартирном пожаре поступила дежурному в 08:31 мск по Суворовский проспекту, в доме № 43-45.

Вскоре, в 08:57, пожару был присвоен дополнительный №1-Бис. Через 43 минуты возгорание сумели локализовать. Открытое горение, наконец, потушили. Сообщалось об отказ № 1-Бис, велась работа по №1.

Сведения о пострадавших не поступали.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь семь единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар, охвативший 500 «квадратов» мотоцентра на Полюстровском, потушили.