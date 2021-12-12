Путин: Россия является мировым лидером по новому вооружению

Путин: Россия является мировым лидером по новому вооружению
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет паритет с США по ядерным боеголовкам и лидирует в области нового вооружения.

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

П словам Путина, Россия является «номером один в мире» по новому вооружению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские власти никогда не рассматривали отправку своих военных на Украину в случае нападения России, заявил президент США Джо Байден. По словам Байдена, планов по отправке войск США на Украину никогда не было.

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