Премьер Польши заявил о планах не допустить запуска «Северного потока — 2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий п заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска «Северного потока — 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».
«Лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2». Все угрозы еще не выявлены», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».