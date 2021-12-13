Премьер Польши заявил о планах не допустить запуска «Северного потока — 2»

Премьер Польши заявил о планах не допустить запуска &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер Польши Матеуш Моравецкий п заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска «Северного потока — 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».

«Лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2». Все угрозы еще не выявлены», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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