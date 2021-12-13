Стало известно состояние облитой кислотой девушки в центре Петербурга

Появились подробности жутких последствий для облитой кислотой 16-летней девушки в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девушку госпитализировали с диагнозом химический ожог лица, части головы, шеи, туловища, верхних конечностей 11% III В степени, она получила ожог роговиц. У пострадавшей коньюктив OU II степени.

В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое, пострадавшая находится в состоянии медикаментозного сна.

Друг девушки Матвей получил химический ожог лобной области 1-2 степени 1 %, ожог кисти и нижней трети предплечья справа 1-2 степени 2 %, состояние оценивается, как удовлетворительное, его перевели в приемный покой.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря на набережной канала Грибоедова. 24-летний молодой человек подозревается в том, что из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Подозреваемого заключили под стражу. По решению суда, он будет находиться под арестом до 8 января 2022 года. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену.

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