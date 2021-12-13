Сергей Петриченко стал врио главы администрации Калининского района

Сергей Петриченко стал врио главы администрации Калининского района
Сергей Петриченко. Фото: пресс-служба администрации Калининского района

Временно исполняющим обязанности главы администрации Калининского района назначен Сергей Петриченко. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Сергей Петриченко родился 6 июля 1976 года в городе Черкесске Ставропольского края. С 2000 по 2012 год работал в петербургской прокуратуре, а с 2012 по 2018 годы — в прокуратуре Ленобласти. С 2018 года работает начальником отдела, заместителем главы и первым заместителем главы в администрации Невского района.

Ранее суд отправил под арест на два месяца экс-главу администраций Калининского и Петроградского районов Ивана Громова. Он обвиняется в хищении более 165 млн. рублей. Во вторник, 7 декабря, в его доме прошли обыски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района. Многие связывают его уход с провалом проекта шеринг-дворников на территории Калининского района.

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