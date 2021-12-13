Генеральным директором VK назначен первый вице-президент «Ростелекома»

Генеральным директором VK назначен первый вице-президент &#171;Ростелекома&#187;
Генеральным директором VK назначен первый вице-президент "Ростелекома". Фото: Ростелеком

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко был назначен генеральным директором VK.

В Пресс-релизе компании VK отмечается, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Кириенко на пост генерального директора, он сменит Бориса Добродеева.

Кириенко является специалистом в области IT-технологий и цифровой трансформации. При нем «Ростелеком» вошел в рейтинг лучших работодателей страны по версии Forbes. В рейтинге компания заняла 11 место.

«Мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты», — отметил сооснователь и председатель Совета директоров VK Дмитрий Гришин.

Новый гендиректор был выбран за поддержку советом идеи сохранения VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжения повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. По мнению избирателей у Кириенко большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что временно исполняющим обязанности главы администрации Калининского района был назначен Сергей Петриченко.

VK Владимир Кириенко гендиректор Россия


 

Новости партнеров
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Генеральным директором VK назначен первый вице-президент «Ростелекома»
В Петербурге ожидаются снег и гололедица во вторник
Выборгское шоссе планируют расширить до четырех полос от Сертолово до ...
Больше половины всего прошлогоднего объема снега вывезли с улиц Петербурга ...
Живой, но без ноги: что известно о самоподрыве мальчика во Введенском ...
В Ленобласти еще 379 человек заразились коронавирусом
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек
В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов