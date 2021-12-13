Генеральным директором VK назначен первый вице-президент «Ростелекома»

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко был назначен генеральным директором VK.

В Пресс-релизе компании VK отмечается, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Кириенко на пост генерального директора, он сменит Бориса Добродеева.

Кириенко является специалистом в области IT-технологий и цифровой трансформации. При нем «Ростелеком» вошел в рейтинг лучших работодателей страны по версии Forbes. В рейтинге компания заняла 11 место.

«Мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты», — отметил сооснователь и председатель Совета директоров VK Дмитрий Гришин.

Новый гендиректор был выбран за поддержку советом идеи сохранения VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжения повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. По мнению избирателей у Кириенко большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов.

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