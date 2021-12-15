Захарова пообещала, что высылка российских дипломатов из ФРГ не останется без ответа

Захарова пообещала, что высылка российских дипломатов из ФРГ не останется без ответа
Захарова назвала действия Берлина недружественными. Фото: скриншот со страницы Instagram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не оставит без ответы высылку российских дипломатов из Германии.

В своем телеграм-канале Захарова назвала действия Берлина недружественными и заявила, что Москва даст адекватный ответ. Она написала, что в ближайшее время российская сторона сделает заявление на этот счет.

Ранее в Берлине дали пожизненный срок россиянину, который убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили два с половиной года назад. Суд указал, что убийство было совершено якобы по поручению властей РФ. После вынесения приговора глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что ФРГ считает это преступление «нарушением права и суверенитета» и объявила о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.

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