Захарова пообещала, что высылка российских дипломатов из ФРГ не останется без ответа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не оставит без ответы высылку российских дипломатов из Германии.

В своем телеграм-канале Захарова назвала действия Берлина недружественными и заявила, что Москва даст адекватный ответ. Она написала, что в ближайшее время российская сторона сделает заявление на этот счет.

Ранее в Берлине дали пожизненный срок россиянину, который убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили два с половиной года назад. Суд указал, что убийство было совершено якобы по поручению властей РФ. После вынесения приговора глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что ФРГ считает это преступление «нарушением права и суверенитета» и объявила о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.