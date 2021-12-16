В Приморском районе ввели в эксплуатацию дом с 256 квартирами

В Приморском районе ввели в эксплуатацию дом с 256 квартирами. Фото: "Google.Карты"

В Приморском районе ввели в эксплуатацию дом с 256 квартирами. Фото: "Google.Карты"

В Приморском районе Санкт-Петербурга ввели в эксплуатацию дом для очередников, в котором насчитывается 256 квартир с чистовой отделкой.

На Нижне-Каменской улицу, 26 теперь эксплуатируется дом. В нем все квартиры передадут горожанам по городским программам, в частности, для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по строительству.

Строить дом начали еще в 2019 году в рамках проекта «Жилье». На первом этаже появятся культурно-досуговый центр и отделение почты.

В рамках нацпроекта и Адресной инвестиционной программы комитета ведется строительство еще двух жилых домов на Глухарской улице, по плану работы могут быть окончены в 2024 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Ленинградской области готовятся к введению в эксплуатацию ЖК «Лаголово», которую хотят осуществить до конца 2021 года.