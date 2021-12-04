ЖК «Лаголово» готовы ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

Строительство проблемного жилого комплекса наконец завершено.

В Ленинградской области готовятся к введению в эксплуатацию ЖК «Лаголово». Вполне возможно, что это произойдет до конца текущего года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что на объекте предстоит решить проблемы с подключением к инженерным сетям, после чего в дом смогут заехать дольщики. В администрации Ленобласти добавили, что разбираются и с другими долгостроями. Так, у ЖК «Новая Швейцария» появились потенциальные доноры, а на площадке ЖК «Охтинский» также начинаются подготовительные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой. Изначально планировалось, что дольщики получат ключи от квартир еще в 2020 году, но из-за проблем с финансированием сроки пришлось сдвинуть. Власти взяли объект на особый контроль из-за встроенной в доме поликлиники.