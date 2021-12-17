На улице Доблести иномарка протаранила столб

На улице Доблести иномарка протаранила столб
Автомобиль въехал в столб. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Движение было перекрыто от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтатке» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате инцидента был снесен столб, который теперь находится под наклоном и вот-вот может рухнуть.

Отмечается, что иномарка влетела в столб, выезжая со двора. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтона Большом проспекте Васильевского острова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Такси и легковушка столкнулись в зоне пешеходного перехода. Вся дорога усыпана осколками.

авария дтп новости СПб происшествие улица доблести


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Доблести иномарка протаранила столб
Оплата за парковку в Петербурге может стать поминутной
В Америке могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов
В Пулково ночью задержали один внутренний авиарейс
У Гостиного двора поставили елку с логотипами футбольных клубов
В петербургском ресторане задержали беглого экс-чиновника Росреестра Авакяна
Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге
Госдума приняла в первом чтении Закон о ковид-сертификатах для общественных мест