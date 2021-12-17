На улице Доблести иномарка протаранила столб

Автомобиль въехал в столб. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Автомобиль въехал в столб. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Движение было перекрыто от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтатке» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате инцидента был снесен столб, который теперь находится под наклоном и вот-вот может рухнуть.

Отмечается, что иномарка влетела в столб, выезжая со двора. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтона Большом проспекте Васильевского острова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Такси и легковушка столкнулись в зоне пешеходного перехода. Вся дорога усыпана осколками.