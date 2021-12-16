ДТП с такси и легковушкой засыпало осколками дорогу на Большом проспекте В.О.

ДТП с такси и легковушкой засыпало осколками дорогу на Большом проспекте В.О.
ДТП в Василеостровском районе. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Большом проспекте Васильевского острова произошло ДТП с участием двух авто. Такси и легковушка столкнулись в зоне пешеходного перехода.

Авария случилась утром в четверг, 16 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Одна из машин уткнулась в сугроб у тротуара, автомобиль такси остался стоять у «зебры». Дорога усыпана осколками и детали транспортных средства.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил дорожное ограждение на Комендантском проспекте. Автомобиль сбил несколько делений ограждения. Машина серьезно пострадала, передняя часть оказалась полностью разбита.

дтп новости СПб такси


 

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