ДТП с такси и легковушкой засыпало осколками дорогу на Большом проспекте В.О.

ДТП в Василеостровском районе. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП в Василеостровском районе. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Большом проспекте Васильевского острова произошло ДТП с участием двух авто. Такси и легковушка столкнулись в зоне пешеходного перехода.

Авария случилась утром в четверг, 16 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Одна из машин уткнулась в сугроб у тротуара, автомобиль такси остался стоять у «зебры». Дорога усыпана осколками и детали транспортных средства.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил дорожное ограждение на Комендантском проспекте. Автомобиль сбил несколько делений ограждения. Машина серьезно пострадала, передняя часть оказалась полностью разбита.