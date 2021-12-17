Канцлер ФРГ Шольц заявил, что решения по сертификации «Северного потока — 2» принимаются вне политики

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

По его словам, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, в который были вложены частные инвестиции. Канцлер ФРГ отметил, что решение о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политическими соображениями.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».