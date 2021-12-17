Водитель иномарки сбил пешехода под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 16 декабря в 05.05 на 1 км автодороги «СПб — Колтуши».

По предварительной информации, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Insignia сбил переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода 31-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель иномарки в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.