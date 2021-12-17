«Как на войне»: Песков подвел итоги 2021 года

Представитель Кремля отметил, что россияне наконец привыкли жить в условиях пандемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об итогах 2021 года. Он отметил, что пандемия продолжается, но россияне уже привыкли жить в новых реалиях. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что год выдался непростым. Он понимает, что россияне боятся, так как эпидобстановка остается напряженной. При этом вакцинироваться многие не спешат. «Это как на войне — человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды», — полагает пресс-секретарь.

Песков надеется, что граждане будут активнее решаться на прививку. Только это, по мнению представителя Кремля, способно улучшить ситуацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что у Сокурова не будет проблем из-за спора с Путиным.