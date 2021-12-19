На станции Шевелево в Ленобласти электричка сбила 95-летнего местного жителя

На станции Шевелево в Ленобласти электричка сбила 95-летнего местного жителя
Мужчину сбила электричка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пожилой мужчина скончался.

Об этом сообщает 47news, ссылаясь на информацию от УТ МВД по Северо-Западу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели пенсионера, которого сбил поезд в Выборгском районе Ленинградской области.

Все произошло 18 декабря, примерно в 10 утра на железнодорожной станции Шевелево в Рощинском поселении. Травмы, которые получил пострадавший, оказались не совместимы с жизнью, он погиб на месте случившегося. Местному жителю было 95 лет.

«По предварительной информации мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего» — сообщили в транспортной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки сбил пешехода под Всеволожском.

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На станции Шевелево в Ленобласти электричка сбила 95-летнего местного жителя
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