На станции Шевелево в Ленобласти электричка сбила 95-летнего местного жителя

Пожилой мужчина скончался.

Об этом сообщает 47news, ссылаясь на информацию от УТ МВД по Северо-Западу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели пенсионера, которого сбил поезд в Выборгском районе Ленинградской области.

Все произошло 18 декабря, примерно в 10 утра на железнодорожной станции Шевелево в Рощинском поселении. Травмы, которые получил пострадавший, оказались не совместимы с жизнью, он погиб на месте случившегося. Местному жителю было 95 лет.

«По предварительной информации мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего» — сообщили в транспортной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки сбил пешехода под Всеволожском.