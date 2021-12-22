Петербургский парламент выбрал новых членов горизбиркома

Петербургский парламент выбрал новых членов горизбиркома
По итогам тайного голосования в ЗакСе, в состав избиркома вошли глава ТИК №41 Денис Козенко и глава Зеленогорска Борис Семенов. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В среду, 22 декабря петербургский парламент рассмотрел кандидатуры на должность членов Горизбиркома с правом решающего голоса.

По итогам тайного голосования в ЗакСе, в состав избиркома вошли глава ТИК №41 Денис Козенко и глава Зеленогорска Борис Семенов. Они получили 39 и 37 голосов соответственно.

Среди претендентов на места в горизбиркоме также были представитель «Наблюдателей Петербурга» Виктор Венгеров, экс-сотрудник аппарата ЗакСа Виктор Растворов, политтехнолог Алексей Ломов и выдвиженец МО «Георгиевский» Константин Шитов.

Ранее свои должности покинули заместитель председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Сегодня в парламенте Петербурга одобрили вопрос о лишении полномочий сотрудника избиркома. Депутаты ЗакСа приняли заявление Марины Ждановой о досрочном прекращении полномочий на сегодняшнем заседании. По итогам тайного голосования за отставку проголосовали 46 депутатов и против — 1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге. Она напомнила, что в одном округе с Вишневский, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, появились еще два кандидата, сменившие перед выборами имена на Борисов Вишневских и отрастивших бороды.

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