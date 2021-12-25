Каток на Конюшенной площади ежедневно будет показывать «Золушку» с 25 декабря

Каток на Конюшенной площади ежедневно будет показывать &#171;Золушку&#187; с 25 декабря
Каток на Конюшенной площади ежедневно будет показывать "Золушку" с 25 декабря. Фото: группа "Вконтакте"/ "Ледовый Театр Елены Бережной"

С 25 декабря начинается работа катка на Конюшенной площади. Каждый день там будут показывать «Золушку».

В субботу, для жителей и гостей Северной столицы открывается уникальная ледовая площадка с ледовым полем 40х18 метров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга. Каток будет работать до 16 января.

Центральный каток объединит в зимний пешеходный маршрут Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку на Манежной площади.

Сам каток может вместить до 100 человек одновременно. Недалеко от катка установлены трибуны для зрителей, а также оборудовано теплое фойе. Каток выполнили в петербургском стиле с элементами петровского барокко.

Ежедневно можно будет не только покататься на коньках, но и посмотреть спектакль «Золушка», который будут показывать артисты Государственного детского ледового театра. На настоящий момент анонсированы сеансы вплоть до 31 декабря. ПЕрвый показ состоится 25 декабря в 15:00 и 19:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Елагином острове в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова открылся новый большой искусственный каток.

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