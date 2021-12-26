Песков: Зеленский вряд ли приедет на саммит в Петербург

Песков заявил, что украинский лидер может приехать в Петербург. Фото: Кремль

Песков заявил, что украинский лидер может приехать в Петербург. Фото: Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге, но вряд ли это сделает.

Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский лидер может приехать в Петербург, чтобы посетить саммит глав государств стран СНГ, но он вряд ли это сделает.

В Петербурге 28 декабря по инициативе президента Владимира Путина пройдет неформальная встреча лидеров стран-участников Содружества Независимых Государств.

На саммите президенты поднимут вопросы о дальнейших шагах по повышению социально-экономического развития стран СНГ и решении общих проблем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко и Путин встретятся 29 декабря в Петербурге.