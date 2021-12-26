Более 300 человек в Петербурге госпитализировали с COVID за сутки

Более 300 человек в Петербурге госпитализировали с COVID за сутки
В реанимации в тяжелом состоянии лежат 596 больных, из них 323 подключены к ИВЛ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями попали 323 зараженных пациента.

Об этом свидетельствуют данные городского правительства на 26 декабря. Сообщается, что общее число пациентов, которые сейчас лечатся от COVID в стационарах, составляет 5 974. В реанимации в тяжелом состоянии лежат 596 больных, из них 323 подключены к ИВЛ.

За вчерашний день выписали 359 переболевших. На амбулаторном лечении находятся 24 543 петербуржца.

Пациентов с коронавирусом на сегодняшний день принимают в 17 стационарах. Развернуто 8 002 койки, свободный коечный фонд составляет 41,33%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека.

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